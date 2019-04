Verso Gavorrano-Pianese, i rossoblù si preparano a insidiare la capolista

BAGNO DI GAVORRANO – E’ iniziata la settimana di preparazione che porta alla supersfida di domenica prossima al “Malservisi-Matteini” tra Gavorrano e Pianese. Le due rivali sono le regine del girone d’andata, con trentadue punti in quattordici partite. I rossoblù grossetani e i bianconeri senesi arrivano allo scontro diretto con una condizione ottimale e una striscia di sei risultati positivi consecutivi: entrambi hanno vinto gli ultimi quattro incontri disputati (segnando lo stesso numero di reti, undici) e hanno ottenuto un successo e un pareggio dopo l’ultima sconfitta subita.



La Pianese di Marco Masi è al comando del girone E di serie D, il Gavorrano di Marco Cacitti è appena entrato in zona playoff, al quinto posto, a sette punti dagli avversari di turno. Per Federico Conti e compagni, reduci dalla settima vittoria esterna della stagione, è insomma la partita dell’anno: novanta minuti che potrebbero permettere di continuare a sognare fino al prossimo 5 maggio.

La gara di andata si è chiusa a reti inviolate, con il Gavorrano in inferiorità numerica per gli ultimi quaranta minuti a causa dell’espulsione di Daniele Mori. La Pianese, il 2 dicembre scorso, ha utilizzato negli ultimi tre minuti il follonichese Andrea Bracciali, che dalla settimana successiva è entrato nell’organico maremmano. A Piancastagnaio, tra l’altro, sulla panchina del Gavorrano c’era l’attuale allenatore, Marco Cacitti, chiamato a sostituire lo squalificato Rigucci.



I senesi domenica prossima faranno leva sul bomber Lorenzo Benedetti, leader della classifica cannonieri a quota ventuno reti (ha scavalcato Brega), mentre i rossoblù possono fare affidamento sulla coppia Gomes-Jukic, arrivata a quota 18 reti, con Jukic a segno quattro volte nelle ultime tre partite. I due potranno contare tra l’altro su Lamioni, tornato in campo a Massa. Un motivo in più per dare nuova linfa alla speranza di proseguire il momento d’oro (tredici risultati positivi nelle ultime quindici uscite) che, in questa seconda parte di stagione, ha già permesso di recuperare ben sette posizioni in graduatoria.