Pattinaggio Follonica, Vannini e Giovannelli d’oro e d’argento ai regionali

FIRENZE – Presente anche una delegazione di atlete del settore pattinaggio del Follonica Hockey alla fase regionale dei campionati Fisr di pattinaggio artistico presso l’impianto di via dell’Olmatello a Firenze, sede della Fiorentina pattinaggio. Le atlete in gara Sofia Vannini e Melissa Giovannelli hanno subito conquistato rispettivamente l’oro e l’argento nelle relative categorie. Buon inizio dunque per le atlete del Golfo e soddisfazione per i tecnici che cominciano a riscuotere i frutti del lungo e faticoso lavoro invernale.



Si comincia a fare sul serio, dunque, e la stagione entra nel vivo già la prossima settimana saranno in gara sabato le Allieve Elena Bracco, Gioia Tarquini, Benedetta Mellini e Iris Chechi, mentre domenica sarà la volta di Federica Peruzzi. Il 25 aprile sarà il turno di Margherita Benucci che gareggerà per la categoria Esordienti. Dovranno invece aspettare maggio le altre atlete follonichesi.