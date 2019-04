Urbanistica: al via gli incontri con i cittadini per il piano strutturale e il piano operativo

FOLLONICA – «Giovedì 4 aprile alle 15, in Sala Tirreno, si terrà il primo incontro sull’avvio del procedimento per l’adeguamento del Piano Strutturale e la Formazione del Piano Operativo comunale. L’incontro è finalizzato ad assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio» a farlo sapere l’Ente in una nota.

Il programma dei lavori

Dopo il saluto del sindaco, Andrea Benini, sono previsti gli interventi dei tecnici:

– architetto Domenico Melone (dirigente Comune di Follonica 3 Settore – Comune di Follonica): L’avvio del procedimento per l’adeguamento del piano strutturale e per la contestuale formazione del piano operativo

– Noemi Mainetto (responsabile ufficio Comunicazione e Servizi al cittadino – Comune di Follonica): Il percorso partecipativo e di informazione che accompagnerà la redazione dell’adeguamento al piano strutturale e la formazione del piano operativo

– Fabio Ticci (responsabile ufficio Sit – Comune di Follonica): Il Sit applicato alla formazione dell’adeguamento del P.S. e formazione del P.O. . Evoluzione del sistema informativo dalla Legge Regione Toscana 5/95 alla Legge Regione Toscana 65/14

– architetto Elisabetta Berti (incaricata collaborazione professionale per redazione del nuovo piano operativo – Comune di Follonica ): L’attività di Monitoraggio. Stato dell’arte del Regolamento Urbanistico

– architetto Rita Monaci (incaricata collaborazione professionale per redazione del nuovo piano operativo – Comune di Follonica ): Illustrazione del percorso e delle novità che riguarderanno la formazione della nuova strumentazione urbanistica comunale