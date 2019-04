Tredicesima edizione del memorial Ghini, nel ricordo di Marco e con un occhio alla beneficenza

GROSSETO – L’anno scorso furono sei squadre di amici a contendersi il memorial Marco Ghini. Almeno altrettante saranno in campo per la tredicesima edizione del torneo che ricorda il giovane scomparso in un incidente stradale, grande appassionato di calcio.

E ancora una volta la kermesse di calcio a 5, organizzata dalla famiglia di Marco e in particolare dal fratello Emiliano, in collaborazione con la Uisp Grosseto, sarà il modo migliore per rendergli omaggio e per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. Nel 2018 a imporsi furono i Maremmani 1912 (nella foto). L’appuntamento è per sabato 13 aprile, a partire dalle 15, negli impianti Uisp di viale Europa. Per informazioni 3392508007 e 3313654809.