Tre percorsi e partner d’eccezione per il quarto Ultra Trail Parco della Maremma

GROSSETO – Iscrizioni aperte per la quarta edizione dell’Ultra Trail Parco della Maremma, la gara podistica che si terrà il prossimo 29 settembre all’interno del Parco Naturale della Maremma.

La manifestazione agonistica organizzata dall’ASD Trail Team Maremma si articolerà su tre percorsi diversi. “In aggiunta alla gara principale Utpm che si correrà su un percorso di 60 km vi sono altre due competizioni agonistiche- spiega il vicepresidente Max Cianchi – la Tpm che prevede un tracciato di 23 km e la Pmrr che si svolgerà su un percorso di 9”.



L’iscrizione alla gara può essere effettuata online sul sito www.utpmtuscany.com. Per i primi 30 iscritti alla 60 km l’alloggio sarà gratuito grazie alla collaborazione con la Pro Loco Alborensis.

Dalla collaborazione tra ASD TTM e AIPAMM (Associazione Italiana Pazienti con Malattie Mieloproliferative) sono inoltre stati previsti anche dei percorsi non agonistici per grandi e piccoli. Insieme a quelli di Nordic Walking, Fitwalking o andatura libera che si potranno effettuare sia il sabato che la domenica. Sempre il sabato pomeriggio si terrà, ancora all’interno del Parco della Maremma, una gara di mini trail per ragazzi fino a 16 anni. Il 28 Settembre vi saranno due percorsi, entrambi di circa 7 km: uno si svilupperà all’interno del Parco della Maremma, mentre l’altro si terrà nella tenuta della Cantina Val delle Rose. Il giorno successivo saranno invece in programma due percorsi, entrambi all’interno dell’area protetta, di circa 14 km. A sostenere l’evento saranno il Parco della Maremma come co-organizzatore e la terre di Maremma Azienda di Alberese, al cui interno sono previsti uno dei due tracciati da sette km e quello da 14 km. L’azienda sarà anche aperta per una visita alla selleria e durante l’evento si potranno ammirare i butteri al lavoro.



L’obiettivo degli organizzatori non si limita però alla sola preparazione e svolgimento della gara, ma è anche quello di promuovere l’intero territorio “Puntiamo a coinvolgere il più possibile la popolazione – afferma Paolo Vagaggini presidente dell’ASD TTM – partendo dalle scuole, dagli enti e dalle altre istituzioni della Provincia di Grosseto”. Nel percorso di avvicinamento alla manifestazione sono stati coinvolti gli studenti del Liceo Sportivo “P. Aldi” e dell’Istituto Alberghiero “Leopoldo II di Lorena”.

Con i primi è stato stilato un programma che prevede, oltre alle lezioni in classe, dei sopralluoghi lungo il percorso di gara. I ragazzi dell’Istituto Alberghiero uniranno invece delle ore di laboratorio in aggiunta a quelle di formazione in aula.



In alcuni di questi incontri con gli studenti i membri dell’ASD TTM saranno affiancati da nutrizionisti e medici di Medicina dello Sport dell’Azienda USL Toscana Sud Est.

L’Ultra Trail Parco della Maremma l’ASD TTM sarà inoltre protagonista con uno stand, dal 4 al 6 Aprile, al Milano Running Festival che si terrà presso la Fiera Milano City. Un momento di promozione dell’evento e, con esso, della Maremma.