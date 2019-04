Tacconi risponde ad Ottaviani: «Benini è iscritto al Pd, non si è mai dimesso»

FOLLONICA – «Il nostro sindaco Andrea Benini è iscritto al Pd, ha partecipato alle primarie, ai nostri congressi e la lista PD avrà il nome Benini nel suo logo, come abbiamo annunciato nella conferenza stampa di sabato scorso. Pertanto chiedo all’amico Agostino Ottaviani di dirmi quando si è dimesso dal PD Benini» così Cinzia Tacconi segretario dell’unione comunale del Pd di Follonica risponde ad Agostino Ottaviani di Fratelli d’Italia che in una nota aveva affermato che il sindaco avesse abbandonato il partito.

«Sui civici che avrebbero “deciso di buttare la maschera e costituirsi in partito” ovvero le persone che si spendono in politica senza nessuna bandiera e senza nessuna esperienza: per noi sono sempre una risorsa. Lo stesso Ottaviani nel 2014 si presentò nella lista civica del candidato sindaco di centro destra. Oggi lascia intendere che le liste civiche vanno bene solo se schierati col centro destra».

«Infine – prosegue Tacconi – in merito all’affermazione di Ottaviani su “commenti negativi di esponenti di Rifondazione comunista per l’arrivo di Renzi”, Matteo Renzi è un senatore del PD. Il PD è un grande partito, abbiamo svolto il nostro Congresso e ci siamo dati democraticamente (con la partecipazione di circa 1.800.000 cittadini) una nuova direzione politica, facendo tesoro dell’esperienza passata con i suoi meriti ed errori. Noi siamo questi, siamo consapevoli di dover creare un nuovo progetto di alleanze con un vasto arco di forze. Concludendo con ironia “l’Armata Brancaleone” è stato un grande film e un grande successo».