Salute, l’Ordine di Malta in piazza per la prevenzione: ai gazebo prestazioni sanitarie gratuite

GROSSETO – Domenica scorsa i volontari della sezione Grosseto Cisom – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, hanno offerto prestazioni sanitarie gratuite nel centro storico cittadino, nell’ambito dell’iniziativa rivolta alla prevenzione promossa dal raggruppamento della Toscana.

«Diverse decine di utenti – spiega il Cisom in una nota – sia grossetani che turisti arrivati nella nostra città per trascorrere un piacevole weekend, hanno usufruito di questa opportunità per controllare i valori di glicemia, colesterolo e pressione arteriosa importanti per prevenire l’insorgere di patologie cardiovascolari. L’attività di prevenzione sanitaria proseguirà nei prossimi mesi sempre con analoghe iniziative, oltre che in piazza anche all’interno del Centro Commerciale Maremà. Il nuovo appuntamento è fissato per il 16 aprile dalle 16:30 alle 19:30, in virtù di un accordo di collaborazione con la direzione della struttura commerciale, proprio per questo tipo di eventi».

«I volontari del Cisom esprimono, con il loro operato, i valori dell’Ordine di Malta che, da 900 anni, si impegna nell’aiuto dei poveri, dei malati e degli ultimi – conclude la nota – sono presenti in Maremma da ottobre 2018 e numerose sono state le iniziative sia di carattere sociale che sanitario come la “colletta alimentare”, la “raccolta del farmaco” e la distribuzione di coperte agli homeless presenti in città. La segreteria della Sezione Grosseto invita chi fosse interessato a dare il proprio contributo come volontario a scrivere una email a gruppo.grosseto@cisom.org, visitare il sito www.cisom.org e la pagina facebook: Sezione Grosseto – CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta».