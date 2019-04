Posti barca comunali: c’è il bando di assegnazione. Ecco come partecipare

MONTE ARGENTARIO – «Al via i bandi per l’assegnazione dei posti barca agli ormeggi comunali per il triennio 2019 – 2021» a farlo sapere il Comune in una nota.

«Sono pubblicati gli avvisi per l’assegnazione dei posti barca agli ormeggi comunali della Pilarella e della Darsena Arturo a Porto S.Stefano e alla catenaria di Porto Ercole – chiarisce l’Ente – l’assegnazione avverrà tramite sorteggio pubblico tra tutti coloro che avranno presentato domanda. La domanda dovrà essere compilata sugli appositi modelli e dovrà pervenire al Comune entro le ore 12,30 del 23 aprile 2019».

«Si ricorda agli interessati – conclude la nota – che è possibile consultare il Regolamento di gestione degli ormeggi comunali e scaricare i bandi con i modelli di domanda all’indirizzo : http://www.comunemonteargentario.gov.it/uffici-e-servizi/ormeggi.html».