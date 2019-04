Mens Sana troppo forte, gli Esordienti del Follonica Basket sconfitti in casa

FOLLONICA – Gli Esordienti del Follonica Basket pagano troppo a fine gara lo scotto del nome dell’avversario Mens Sana Siena, nella quarta di ritorno della seconda fase.

Il risultato finale di 59-29 risente eccessivamente dell’impatto troppo timoroso dei ragazzi di Mostardi che pronti via sono stati travolti dagli ospiti per 19-0 nel primo quarto senza essere capaci di opporre una valida resistenza in campo. Il rischio era quella di una debacle clamorosa, invece il parziale successivo ha visto i ragazzi azzurri sciogliersi e giocare senza timore e pur con molti errori giocare il secondo parziale alla pari finito solo 13-11 per i senesi che sono andati nello spogliatoio sul 32-11. Il terzo quarto ha visto però i senesi decisi a non far rientrare gli azzurri e si aggiudicano largamente il parziale per 14-2 con gli azzurrini che non mollano mentalmente e riescono a vincere l’ultimo parziale 16-13 e chiudere sul -30 per 29-59.

Sconfitta che poteva avere una dimensione diversa se i ragazzi fossero entrati in campo mentalmente pronti comunque per 30’ il livello degli azzurrini è stato vicino ai senesi.

Prossima gara mercoledì 3 alle ore 18.45 contro il Colle Val d’Elsa Rosso sempre al Palagolfo.

Follonica:Bernardi, Cenerini F, Ciaffarafà, Mezzani, Spadini, Cenerini T,Anselmi, Martini, Imperato, Battaglini, Guzzo. Istruttore Mostardi vice Bernardi.