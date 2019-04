GROSSETO – E’ stato un inverno estremamente secco, in tutta la provincia di Grosseto. Ma all’inizio della primavera arrivano subito due giorni di pioggia.

Mercoledì 3 aprile e – soprattutto – giovedì 4 aprile sono attese precipitazioni (che potrebbero anche diventare intense con il passare delle ore) un po’ in tutta la Maremma. Fenomeni anche a carattere temporalesco che riguarderanno il capoluogo e il resto della provincia.

Temperature in calo, con minime attorno ai 5 gradi a Grosseto e sulla costa, e vicine allo zero all’interno, nelle colline del Fiora e nei territori amiatini. Ampiamente sotto lo zero le temperature in vetta, con fiocchi di neve che potrebbero rivedersi sia mercoledì 3 aprile che nel fine settimana.

