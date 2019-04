Il Soccorso alpino del Monte Amiata a Siena per spiegare come funziona questo corpo

SIENA – “Conoscere il Soccorso Alpino” è il titolo della serata che si terrà venerdì 5 aprile nella sala convegni di Palazzo Patrizi a Siena, la serata è organizzata dal Soccorso Alpino Toscano in collaborazione con il CAI Sezione di Siena.

L’evento sarà strutturato in due momenti: un primo momento informativo in cui i tecnici stessi del SAST della Stazione Monte Amiata parleranno di cos’è e come funziona il CNSAS, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, spaziando dalla sua struttura a come opera sul territorio, a fino alla parte di soccorso speleologico di cui parleranno i tecnici della III°Zona Speleo Toscana. In un secondo momento verrà proiettato il docufilm “Senza possibilità di errore” che vuol raccontare la storia e la vita del CNSAS, degli uomini e delle donne che ne fanno parte e che devono affrontare quotidianamente interventi complessi ed esercitazioni costanti.

Questi interventi e queste esercitazioni, frutto dell’impegno e della professionalità dei soccorritori, vengono portate al pubblico tramite le immagini del cortometraggio. La serata, alla quale sono invitate le autorità pubbliche, è aperta tutti.