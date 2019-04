Il pugile Halit Eryilmaz in maglia azzurra al memorial Vllaznia in Albania

GROSSETO – Halit Eryilmaz è in Albania con la prima squadra della Nazionale Azzurra accompagnato dai Tecnici Federali Sumbu Kalambay e Fabrizio Cappai per partecipare al torneo internazionale “Memorial Vllaznia 2019” in programma a Shkodra in Albania da domani 3 a domenica 8 aprile. Grande opportunità per il pugile della Fight Gym Grosseto allenato da Raffaele D’Amico a cui il presidente Amedeo Raffi crede in modo particolare.

Indossare l’azzurro per il pugile, grossetano di origine turca, è diventata oramai una consuetudine e lui è consapevole che queste sono occasioni utili alla sua crescita e necessarie a raggiungere quei traguardi a cui lui aspira.