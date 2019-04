Il Montemerano cede di misura, Senzuno in finale di Coppa Big contro la Torbiera

GROSSETO – Senzuno-Torbiera è la finale di Coppa Big di calcio Uisp. I campioni in carica follonichesi, pur soffrendo, piegano il Montemerano in semifinale (2-1) e raggiungono i capalbiesi: il 18 aprile sul campo di via Adda a Grosseto sarà sfida tra le due squadre protagoniste anche nel campionato Elite. Lo stesso giorno si affronteranno anche Polverosa e Chiusdino per contendersi la Coppa Cherubini, sempre nel capoluogo, in via Australia.

Doppio risultato raggiunto per il Senzuno, che nei playoff Elite avrà la migliore posizione nella griglia di partenza. Il primo posto è matematico, dopo il bel successo per 3-1 sul campo della Disperata Scarlino. La Torbiera prima impatta senza reti nel recupero con il Torniella, poi piega di misura il Venturina: 4 i punti tra le due rivali, quando manca una sola giornata per completare la regular season. Già decisa la griglia delle otto partecipanti alla postseason, con il Gavorrano che ipoteca la terza piazza dopo il bel successo sul Torniella. La Polverosa sbanca Prata condannando i locali all’ultima posizione.

Potrebbe arrivare nel prossimo turno, invece, il matematico trionfo del Massa Valpiana in Eccellenza. La capolista vince ancora, piegando 2-1 il Ribolla, restando a +11 quando al termine del torneo mancano ancora cinque giornate. Un dominio, quello della capolista, che mette in ombra i pur ottimi campionati del Boccheggiano, 2-0 sull’Alberese, e del Montemerano, 2-1 con il Granducato dopo la quasi impresa di Coppa. Di misura le affermazioni del Sant’Angelo in casa dell’Atletico e del Chiusdino con il Campagnatico, un gol per parte tra Magliano e Seggiano.

Coppa Big

Senzuno-Montemerano 2-1

Finali

18 aprile

Coppa Big

Senzuno-Torbiera

Coppa Cherubini

Polverosa-Chiusdino

Elite

Diciassettesima giornata

Gavorrano-Torniella 4-1

Disperata-Senzuno 1-3

Prata-Polverosa 1-2

Torbiera-Venturina 1-0

Riposa: Marsiliana

Recupero

Torniella-Torbiera 0-0

Classifica

Damoka Senzuno 35

Torbiera 31

Pizzeria Ballerini Gavorrano 26

Torniella 24

New Team Marsiliana 23

Algida Benini Venturina 23 +

Polverosa 22

Disperata 17

Prata 11

Eccellenza

Ventesima giornata

Atletico-Sant’Angelo 0-1

Magliano-Seggiano 1-1

Chiusdino-Campagnatico 1-0

Granducato-Montemerano 1-2

Boccheggiano-Alberese 2-0

Massa Valpiana-Ribolla 2-1

Riposa: Paganico

Recupero

Ribolla-Paganico 1-3

Classifica

Massa Valpiana 49

Boccheggiano 38

Montemerano 34 *

Chiusdino 32 *

Paganico 31 *

Seggiano 26

Magliano 25 *

Alberese 23 **

Atletico Grosseto 20 *

Sant’Angelo 22 *

Ribolla 18 *

Campagnatico 18

Granducato del Sasso 7 *

*Una partita in meno

**Due partite in meno

+Una partita in più