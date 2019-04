Forza la porta del bar per rubare, poi fugge in auto. Arrestato grossetano

GROSSETO – Un uomo è stato arrestato per furto aggravato la notte scorsa a Grosseto, L’uomo, 36 anni residente in provincia di Grosseto, era stato visto fuggire frettolosamente da un bar in via Fabio Massimo, a Grosseto. Era stato un cittadino a vederlo e segnalare la cosa alla centrale dei Carabinieri. I carabinieri del Radiomobile lo hanno intercettata mentre tentava di fuggire a bordo della propria vettura.

I primi accertamenti effettuati hanno permesso di appurare che il soggetto aveva forzato la porta del locale entrando all’interno ed asportando il cassetto del registratore di cassa, contenente denaro contante. La perquisizione ha permesso di sequestrare gli arnesi da scasso utilizzati per forzare la porta. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. L’arrestato è agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.