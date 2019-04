Ecco il corso gratuito per chi opera nel turismo: per imparare ad accogliere clienti e organizzare attività

GROSSETO – Venerdì 5 aprile alle ore 14,00 a Grosseto, presso Toscana Formazione in via Celi 5 (zona Aurelia Antica), verrà presentato il corso gratuito di qualifica Tecnico delle attività di ideazione e gestione di attività ricreative e culturali, organizzazione del tempo libero ed accoglienza del cliente, di cui sono state riaperte le iscrizioni.

Il corso, interamente gratuito in quanto promosso e finanziato dalla Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo, e realizzato dall’agenzia formativa Laboratorio Archimede, è volto a preparare operatori professionali capaci di progettare, gestire e promuovere le attività e gli eventi di animazione turistica sul territorio. Oggi, infatti, l’attività turistica non si esaurisce nella semplice somma di ospitalità + ristorazione, ma si allarga a tutta una serie di eventi e servizi collaterali che aumentano notevolmente l’appeal del territorio e delle sue strutture ricettive, anche in funzione della destagionalizzazione dei flussi di visitatori.

Rivolto a disoccupati senza limite di età, il corso si articola in 600 ore di cui 180 di stage aziendale, e permette di acquisire le più moderne tecniche di animazione e promozione in funzione di un’utenza sempre più diversificata, ampliando così e le potenzialità di inserimento occupazionale nel settore turistico.

Nell’occasione verrà presentato anche il corso biennale ITS Yachting and Tourism Services Specialist, per cui si è reso disponibile un posto.

Per informazioni, tel. 346.6066513, mail a info@toscanaformazione.net