Ecco i nuovi undici educatori cinofili Aics

GAVORRANO – Dopo oltre quattro mesi di intenso corso basato sulla storia del cane, sulla sua psicologia, sul comportamento e sulle principali patologie, oltre che sui metodi di insegnamento, sull’utilizzo del gioco come strumento educativo, sulle discipline cinofile, sulle vigenti normative e molto altro ancora, gli allievi dei centri cinofili Dog Valley AiCS di Grosseto e Newfoundly AiCS di Gavorrano, sono stati chiamati a sostenere l’esame per ottenere la qualifica di educatore cinofilo basato su una prova scritta, una orale ed una strettamente pratica in cui gli esaminandi hanno dovuto simulare una lezione con ipotetici proprietari di cani difficilmente gestibili.

L’educatore cinofilo è infatti una figura che, con competenza e responsabilità, deve saper aiutare il proprietario a migliorare l’intesa col proprio cane. Educare un cane significa inoltre conoscerlo, rispettare la sua natura e le sue attitudini, infondergli fiducia, portarlo ad avere le giuste competenze comportamentali, orientando i suoi comportamenti naturali, per vivere una vita migliore in una società che gli è estranea, perché è la nostra.

Giudicati dalla commissione tecnica formata da Alessandro Semplici, Giuseppe Sollo e Fabrizio di Fant, hanno brillantemente superato l’esame: Angela Giglio, Angelo Puggioni, Filippo Marchetti, Luca Seravalle, Francesca Madonna, Martina Aurora Spaventi, Martina Picci, Giulia Rizzuto, Virginia Quercioli, Andrea Moretti, Roberta Rosticci.