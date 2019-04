Arrivo a Follonica per la motocavalcata per enduro che parte da Volterra

FOLLONICA – Tutto pronto per la motocavalcata Volterra-Follonica 2019 che si terrà il 14 aprile. In questi giorni i due Moto Club organizzatori, MC Pomarance e MC Follonica stanno definendo gli ultimi ritocchi ai due percorsi, uno per l’enduro e l’ altro per le maxi enduro e moto d’ epoca o per chi è alle prime esperienze con il fuoristrada.



Già centinaia gli iscritti fino ad oggi provenienti anche dalla Svizzera, Germania, Francia e Austria. Per chi non lo avesse ancora fatto, c’è ancora qualche giorno di tempo. Servizio navetta da Scarlino a Volterra la domenica mattina.

Novità dell’ ultima ora, Il Team Dirt Racing di Paolo Machetti metterà a disposizione le proprie Beta RR mod. 2019 da noleggiare già dal sabato e il camion assistenza all’arrivo a Follonica dove allestirà uno stand dimostrativo con le nuove moto. Mentre dalla Ramirez, ricambi ed accessori moto, sarà consegnato un buono sconto ai primi 300 iscritti.

Ma le novità non saranno finite qui. Partenza dalla favolosa Piazza dei Priori a Volterra e arrivo in Piazza 25 Aprile a Follonica con pranzo finale sul mare. Ristoro a metà tracciato nel bellissimo borgo di Monterotondo Marittimo, località famosa per il suo GeoParco delle Biancane, unico nel suo genere. Informazioni su www.volterrafollonica.it