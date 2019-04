Amministrative2019 Il sindaco incontra i cittadini: l’appuntamento con il caffè è alla 167 ovest

FOLLONICA – Nuovo appuntamento con “Un caffè con il sindaco”, la campagna di ascolto che il sindaco Andrea Benini propone nei bar di diversi quartieri di Follonica, per creare momenti informali di ascolto e confronto con i cittadini. L’incontro questa volta è al bar Cristall, all’interno del centro commerciale della 167 ovest, in via Pietro Nenni 2 a Follonica, giovedì 4 aprile alle 18.

“Sarà quella l’occasione per parlare di progetti – dice Benini – ma anche delle difficoltà di residenti e commercianti della zona che hanno risentito della chiusura del supermercato all’interno del centro commerciale. Abbiamo fatto tutto il possibile per trovare soluzioni ma non siamo riusciti a intercettare, per ora, investitori”.

“Il dialogo con i cittadini continua – sottolinea il comitato elettorale in una nota – quindi, anche fuori dal Comune e attraverso i diversi canali, anche social, con la pagina Facebook, che il sindaco ha attivato proprio mettere nuovi strumenti a disposizione delle persone. Quella del confronto diretto, infatti, è una delle prerogative della giunta Benini, che in questi anni non si è mai sottratta al confronto”.