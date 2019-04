Amministrative2019 Donati presenta il programma: «Ecco il nostro progetto per Capalbio»

CAPALBIO – Marco Donati candidato a Sindaco per la lista Vivere Capalbio in questi giorni sta componendo la sua squadra, trovando sintesi in candidati che si ritrovano insieme per un impegno comune per Capalbio.

“Partecipazione, trasparenza, ascolto, comunicazione e vicinanza alla Comunità sono le parole chiave del nostro progetto – lo spiega lo stesso Donati – Vivere Capalbio è un progetto che coniuga sostenibilità ambientale e sviluppo, con la doverosa attenzione al sociale, all’offerta formativa scolastica, al tempo libero ed allo sport. Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione dei turismi, attivo e rurale, legati anche al sistema delle produzioni locali. Un turismo dunque non solo balneare , ma che guardi a tutte quelle attività che possano essere promosse anche in diversi periodi dell’anno. Capalbio già 5 vele Legambiente, partner del protocollo di Pelagos e uno dei Borghi più belli d’Italia ,deve a nostro avviso proseguire il percorso di sostenibilità delle scelte per l’efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale”.

“L’apertura della biblioteca quale baricentro dell’importante e consolidata attività culturale promossa dal territorio – dice ancora il candidato – è un prossimo obiettivo. Altro punto all’attenzione della squadra sarà quello di completare e migliorare il sistema di videosorveglianza , per far fronte alla maggiore richiesta di sicurezza che arriva dalla Cittadinanza. Vorremmo continuare a perseguire l’equità fiscale , garantendo servizi socio-assistenziali efficaci per la comunità e fornendo una valida offerta formativa alle giovani generazioni di studenti. Il mondo dell’associazionismo così vitale a Capalbio continuerà ad essere un punto di costante riferimento anche delle azioni della nostra amministrazione”.

“Terremo un costante dialogo con i Comuni limitrofi – sottolinea Donati – visto che ormai le logiche campanilistiche hanno lasciato il posto ad azioni di insieme. Manterremo alta l’attenzione sul nostro tratto di Tirrenica affinché possa veder realizzate almeno in parte quelle opere di messa in sicurezza di cui necessita a partire dal Cavalcavia di Capalbio Scalo. Questi sono solo alcuni dei punti che fanno parte del programma di legislatura al quale stiamo lavorando e sul quale dai prossimi giorni porteremo l’attenzione dei vari soggetti siano essi privati/famiglie, siano associazioni o imprese al fine di poter apportare integrazioni e correttivi”.

“Una consapevolezza rispetto a quanto può essere programmato o può divenire impegno elettorale – conclude il capolista di Vivere Capalbio – l’organizzazione della macchina amministrativa comunale che dovrà sicuramente essere implementata per garantire il miglior servizio a tutti i cittadini e alle imprese ed il reperimento delle risorse. Ci piace raccontare e lavorare per una Capalbio che pensa alle opportunità stando sempre con i piedi ben piantati a terra”.