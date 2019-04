Alessandro Capitani eletto all’unanimità nuovo presidente del Circolo Tennis

GROSSETO – Il Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue volta pagina. E’ stato rinnovato il consiglio direttivo del più importante circolo tennis grossetano. Al timone, eletto all’unanimità, ci sarà adesso Alessandro Capitani che prenderà le redini del circolo nel ruolo di presidente.

Capitani, che in passato è stato per cinque legislature consecutive presidente del Coni provinciale fino alla cancellazione dei comitati, nonché presidente del Tc Manetti fino al 1989, giudice unico della Federcalcio e consulente unico tecnico amministrativo della Fit, avrà il compito di guidare il Ct Grosseto verso una nuova era di rinnovamento. Con lui anche il nuovo consiglio direttivo composto da Leo Sansoni, Francesco Nardi, Stefano Falciani, Luigi Giabbani, Laura Tonelli, Mara Machetti, Ilaria Tocchi, Marco Tarentini, Enrico Dragoni e Vanni Pastorelli. Con il rinnovo delle cariche il Ct Grosseto intende dare nuovo slancio alle attività. Dal tennis, attività che sarà portata avanti in primis, al beach tennis, dove l’accademia diretta da Luca Capone sta ottenendo da anni risultati di livello nazionale e mondiale, come dimostra anche il recente titolo mondiale conquistato dalla giovane Irene Mariotti.

Tra i punti forti del rilancio del circolo anche il settore del padel, disciplina in continua espansione anche in provincia di Grosseto. E per il futuro il Ct Grosseto ha in previsione l’incremento dell’attività sportiva sia sociale che agonistica, ma sono anche previsti importanti investimenti per la riqualificazione complessiva di tutta la struttura. A luglio inoltre, si terrà il torneo open di tennis.