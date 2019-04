A Seggiano la Lega va da sola: per Alviani l’investitura di Salvini

SEGGIANO – Sarà Gilberto Alviani il candidato della Lega a Seggiano, ad annunciarlo il direttivo Lega Toscana davanti al ministro Matteo Salvini sul palco a Firenze. “Una candidatura forte, l’unica vera candidatura che punta a rinnovare e a cambiare Seggiano. Sicuri dell’appoggio avuto dal vicepremier che ha augurato a tutti buona fortuna e buon lavoro, la squadra è pronta a scendere in campo”.

Non nasconde l’entusiasmo il candidato Alviani, che ha avuto un breve incontro con Salvini “E’ una giornata storica per Seggiano – sostiene – da oggi siamo in campagna elettorale, sapere che un ministro si sia interessato delle sorti del nostro comune mi dà la carica giusta per provarci. So che sarà un lungo percorso di qui al 26 maggio, ma abbiamo dimostrato già che con serietà, impegno e passione nulla è impossibile. Chi fino ad oggi avrebbe mai creduto che il partito più importante in Italia, mettesse tutte queste forze in campo per il comune più piccolo della provincia? Forse è proprio per questo che la Lega riscuote successo, cioè per essere sempre vicina ai cittadini. Mi metto a disposizione di tutti, nessuno escluso – prosegue Alviani. – Siamo al lavoro su programma e lista. Pochi punti, ma fatti bene. Siamo contrari a opere faraoniche che vengono puntualmente lanciate a ogni campagna elettorale ma che di fatto nei cinque anni successivi non vengono quasi mai portate a termine e che debbono spesso essere riviste nei contenuti pratici perché mal progettate. Siamo invece a favore delle opere a misura di cittadino, e, certamente, abbiamo come priorità quella di portare a termine le opere che sono state iniziate, ma lasciate al palo.”

Con Alviani era presente anche il segretario della Lega Amiata Luca Salvadori, che si è congratulato con il candidato, tenendoci a ribadire che “siamo l’unica vera lista del centro destra presente – afferma – che si rivolge anche agli elettori scontenti del PD, che non si sentono rappresentati da nessuna lista, ma anche agli elettori dei 5stelle, con noi avranno le porte aperte. Chiunque vorrà portare rinnovamento con particolare attenzione alle tematiche ambientali, delle quali la Lega sul Monte Amiata si è sempre fatta carico, può contare sulla nostra lista. Noi – conclude Salvadori- a Seggiano, come in tutti gli altri comuni dell’Amiata, ce la metteremo tutta”.