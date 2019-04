Una vittoria contro lo Stagno e una sconfitta con il Jolly all’over time per l’Ottica Bracci,

FOLLONICA – Nelle ultime due partite di regular season l’Ottica Bracci Follonica ha raccolto due buone prestazioni con una vittoria ed una sconfitta all’over time. La sconfitta è arrivata nella penultima giornata di ritorno a Livorno in casa del Jolly al Pala Cosmelli in striscia negativa come gli azzurri. Equilibrio per tutti i 40’ con i ragazzi di Vichi però molto nervosi e spesso in polemica con la coppia arbitrale.

La gara si è decisa negli ultimi 10’’ con uno sfondamento inesistente fischiato contro Conedera a fronte di un fallo nettissimo nei suoi confronti impedendo il possibile canestro della vittoria.

Nel supplementare il Follonica è sparito dal campo subendo un pesante 2-10 e tornando a mani vuote da Livorno.



Nell’ultima gara della stagione regolare gli azzurri hanno affrontato lo Stagno disputando una buona gara contro un avversario ancora in corsa per il quarto posto nei playoff.

E’ stata finalmente una prova concentrata per quasi tutta la gara senza forzature, con una buona difesa e tiri quasi sempre presi con raziocinio.

La partita tranne i primi 3-4’ ha visto sempre il Follonica condurre la gara con vantaggi oscillanti tra i 5 e 10 punti.

Negli ultimi 3’ è uscita fuori la paura della vittoria con diverse forzature e svariati errori ai liberi e complici alcune triple dei livornesi la partita è tornata a rischio; fortunatamente una palla recuperata a 8’’ dal termine ha impedito l’ultima conclusione agli ospiti e il Follonica è riuscito a congelare il punteggio sul 55-54 a proprio vantaggio.

Una grossa iniezione di fiducia in vista degli spareggi salvezza a partire dalla prima gara in casa contro il Piombino domenica 31 marzo.



Un campionato a due facce con una prima parte interessante con 7 vittorie e 6 sconfitte e con il lancio in prima squadra di alcuni ragazzi dell’Under 18 poi le defezioni per motivi di salute e personali di Dolenti e Fabiani, il cambio in panchina dello staff tecnico ha visto una brusca inversione di tendenza che ha portato la squadra a doversi giocare la permanenza della categoria ai play-out.

Questi i ragazzi impegnati nelle due gare: De Stefano, Cerbai, Conedera, Scorza (c), Fedi, Francardi, Nocciolini, Anastasi, Antoniotti, Rocchiccioli, Bianchi, Moutawakkil, Maestrini. Allenatore Giuliano Vichi.