MONTEROTONDO – Incendio in un bosco in corso.

Una squadra dei vigili del fuoco di Grosseto, distaccamento di Follonica, sta intervenendo sulla strada statale della Val di Cornia , nel comune di Monterotondo Marittimo, per un rogo.

Sul posto anche la squadra della comunità Montana Colline Metallifere e due squadre dei volontari della Vab. L’operazione in corso è attualmente in corso, l’incendio non è raggiungibile dai mezzi. Le squadre dove possono stanno operando con i mezzi meccanici. L’oscurità rende difficile stabilire la superficie interessata dall’incendio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO