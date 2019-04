Tennis, campionato provinciale D3: la squadra di Grosseto vince a Massa Marittima

“Siamo molto contente per questa vittoria. Dopo due giornate negative avevamo bisogno di invertire la rotta e portare a casa il risultato”. Esordisce così il capitano Barbara Zigoli al termine del successo del tennis club Manetti sul circolo tennis Massa Marittima nella quarta giornata del Campionato Provinciale di D3 Femminile.

Molte le defezioni nel team grossetano che si è presentato nella città del Balestro con tre sole giocatrici. “Purtroppo abbiamo avuto alcune assenze dell’ultimo minuto che si sono sommate a quelle delle ragazze già indisponibili – prosegue Zigoli – e faccio anche i complimenti a Laura Landeschi che non solo ha dovuto giocare due incontri ma è risultata decisiva per la vittoria di entrambi”.

La serie di partite inizia bene per le ragazze del Presidente Roberto Franceschini che si aggiudicano il primo punto grazie al successo di Laura Landeschi su Lucia Sgrò per 6/2 6/4.

La squadra di casa pareggia subito i conti nel secondo combattutissimo singolare dove Angela Bartoli supera Beatrice Cordovani per 7/5 6/3.

Decisivo per l’assegnazione della vittoria di questa giornata risulta quindi essere l’incontro di doppio dove per il team grossetano scendono in campo Barbara Zigoli e un’inesauribile Laura Landeschi che hanno la meglio sulla coppia di casa composta da Roberta Benini e Beatrice Cerri per 6/2 6/1.

Domenica prossima la squadra del Tc Manetti ospiterà il Tc Follonica. A per il quinto turno del Campionato Femminile di D3 mentre la squadra maschile, che questo weekend ha effettuato il turno di riposo, sarà impegnata sui campi del Ct Orbetello A. L’attività agonistica del Tc Manetti non si limita solo al campionato di D3. Infatti, sabato 6 Aprile prenderà il via il Campionato Interprovinciale di Coppa delle Torri dove la squadra femminile del Circolo sarà ospite della Cosmopolitan Tennis Tirrenia.