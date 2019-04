Successo a Portoferraio per gli Under 18 del Follonica Basket, gli Under 13 sorpresi a Rosignano

FOLLONICA – Partono con il piede giusto gli Under 18 del Follonica Basket nella seconda fase del campionato valida per l’accesso alle Final Six di Coppa Toscana.

Il team di Vichi e Pietrafesa nella sua prima uscita ha sbancato il campo di Portoferraio per 62-36 al termine di una partita a due facce. I primi due quarti hanno visto il Follonica accettare un ritmo blando che ha consentito ai padroni di casa di restare in partita tenendo il risultato in equilibrio a metà gara sul 27-25 per il Follonica.

Nel terzo e quarto periodo il Follonica anche grazie ad una buona rotazione dei 12 ragazzi aumentava l’intensità difensiva ed agonistica e questo permetteva di prendere velocemente un vantaggio che si ampliava costantemente fino al definitivo 62-36. Adesso si apre una settimana di soli allenamenti per poi passare a tre gare nel giro di 7 giorni: Follonica-Ghezzano 8 aprile alle ore 20, Follonica-Rosignano 10 aprile ore 20.15 e Volterra-Follonica 14 aprile ore 16.

Altri risultati: Massa-Porcari 58-45, Porcari-Volterra 42-65. Prossimo turno: Follonica-Ghezzano, Massa-Elba, Argentario-Volterra, Porcari-Ghezzano rinviata al 27 aprile.

Classifica: Follonica, Volterra e Massa 2, Elba-Porcari-Ghezzano-Argentario e Rosignano 0.

A Rosignano sconfitta per gli Under 13 azzurri ancora a ranghi ridotti, che si vedono sfumare la vittoria per un secondo quarto dove sono stati concessi 22 punti. La partita inizia con troppi errori da sotto dei follonichesi, che si trovano sotto 4-0, ma dopo un time-out arriva la reazione, 4 canestri di fila di Mezzani portano avanti la squadra di coach Mostardi, chiudendo avanti alla prima sirena. Nel secondo quarto arriva anche il massimo vantaggio con 7 lunghezze, ma incredibilmente qualche forzatura di troppo e le palle perse permettono ai padroni di casa di andare avanti e allungare sul 34-28 di metà gara. Al rientro dagli spogliatoi la reazione biancoblu non tarda ad arrivare, 47-44 a fine terzo quarto. Partita aperta negli ultimi 10 minuti, ma i nostri ragazzi segnano solo 7 punti e i padroni di casa possono festeggiare la vittoria. Prossimo impegno in casa contro IES Pisa il 13 aprile alle 16 al Palagolfo.

Dopo questa sconfitta, gli azzurrini restano a metà classifica dopo dieci giornate, con cinque vittorie e altrettante sconfitte.

Rosignano-Follonica Basket 60-51 (12-16) (22-12) 34-28 (13-16) (13-7)

Follonica Basket: Cacialli, Mezzani 11, Pacini 5, Cenerini F., Signorini 8, D’Alessandro 11, Albano 16, Battaglini, Bernardi. All. Mostardi.

Periodo di stasi per il gruppo Aquilotti guidato da Valter Giovani, che non riesce ad evitare la sconfitta contro Biancorossa Grosseto e Le Rocce Gavorrano, seppur con segnali non incoraggianti nella crescita tecnica.

Obbligo di ripartenza nell’impegno settimanale in palestra con presenza e impegno altrimenti non arriveranno risultati e miglioramenti. Prossima gara di campionato a fine mese a Porto Santo Stefano, nel mezzo tanti allenamenti ed alcune amichevoli. Questi gli atleti impegnati nelle gare: Capellupo, Maccianti, Scozio, Frullani, Di Vico, Iazzetta, Iacomelli, Ciacci, Serravalle, Doncovio, Leone, Giovannelli, Latini, Falorni. Istruttore Valter Giovani.