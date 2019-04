Secco 3-0 delle Under 13 della Pallavolo Grosseto al Livorno Gialla

GROSSETO – Successo strepitoso delle Under 13 della Pallavolo Grosseto che hanno battuto 3-0 il Volley Livorno Gialla (25-16, 25-21, 25-22). Dopo la battuta di arresto di domenica scorsa le grossetano hanno affrontato la squadra livornese con grinta e determinazione consolidando il primo posto del girone.

Una partita difficile da affrontare in quanto l’alto livello tecnico delle squadre del girone ha comportato una classifica cortissima che non da’ spazio a distrazioni. Era una partita questa che doveva essere vinta prima con la testa e poi con il gioco, e così è stato. Durante tutti e tre i set le maremmane sono riuscite a dominare sempre la situazione, contro un avversario che non aveva nessuna intenzione di mollare perché sapeva che perdendo sarebbe rimasto matematicamente fuori dalla corsa per la qualificazione ai quarti di finale. Domenica prossima, la ostica Ambra Cavallini a Pontedera. Le convocate: Elisa Toniazzi, Federica Sallei, Elisa Di Clemente, Emma Belli Rabagli, Bemedetta Guerrini, Nicole Innocenzi, Lara Pettorali, Sofia Gregori, Chiara Corsi, Margherita Verni, Giada Terrosi, Asia Barbarossa, Allenatore Roberta Colella. Dir. Acc. Giulia Branca.