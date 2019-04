Rifiuti: arrivano i cassonetti intelligenti per piccoli elettrodomestici, tablet e cellulari. Ecco dove

CIVITELLA PAGANICO – «A Civitella Paganico arrivano i contenitori intelligenti ad accesso controllato per la raccolta dei piccoli Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)» a farlo sapere è Sei Toscana in una nota.

I due cassonetti verranno posizionati a Civitella Marittima in via 1° Maggio e a Paganico in via Arrigo VII, dove il 2 aprile alle 11,30 si terrà l’inaugurazione a cui parteciperanno si terrà la cerimonia di inaugurazione a cui interverranno il sindaco Alessandra Biondi e Giuseppe Tabani, direttore tecnico Sei Toscana.

«A breve – conclude Sei Toscana – i contenitori potranno essere utilizzati tramite la 6Card, ovvero la tessera magnetica che permette di identificare ogni conferimento dei rifiuti con lo specifico intestatario di utenza Tari residente nel Comune. Nei due nuovi contenitori intelligenti è possibile conferire piccoli elettrodomestici quali asciugacapelli, frullatori, ferri da stiro e piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche, fra cui cellulari, tablet, tastiere, mouse, pc portatili, piccole stampanti, fotocamere»