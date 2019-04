Pizzichi da Salvini per le amministrative: «La Lega sarà la forza trainante per vincere»

FIRENZE – Durante la sua visita a Firenze, in occasione dell’inaugurazione della campagna elettorale del candidato leghista Ubaldo Bocci, il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato anche una delegazione dei candidati leghisti dei comuni grossetani che saranno chiamati alle urne alle prossime amministrative di maggio, tra cui il consigliere comunale Daniele Pizzichi, candidato con la Lega a Follonica nella coalizione che sostiene Massimo Di Giacinto.

«In un breve scambio di opinioni – dice Pizzichi – abbiamo parlato dei problemi della città di Follonica, specialmente della sicurezza e gli ho fatto presente che ho appena depositato una mozione sul decreto sicurezza che verrà discussa in consiglio comunale. Inoltre l’ho invitato a Follonica per la campagna elettorale, per far sapere alla città che la Lega sarà la forza trainante della colazione per vincere».