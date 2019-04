Pareggio esterno dei Giovanissimi del Gavorrano, successo per il raggruppamento dei più piccoli

BAGNO DI GAVORRANO – Fine settimana positivo per le formazioni regionali dell’Us Gavorrano, che ottengono un risultato positivo contro quotate avversarie.

Pareggio per 1-1 degli Allievi regionali del Gavorrano che dimenticano la pesante sconfitta di Montelupo con il punto conquistato al “Bandaccheri” di Follonica contro il quotato Picchi Livorno. I rossoblù di Walter Trentini avrebbero meritato qualcosa in più del pareggio, visto il gioco prodotto, anche se hanno sprecato diverse occasioni. Di Riccardo Rubegni la rete dei maremmani.

GAVORRANO: Brunelli, Avenoso, Curcio, Adami, Haxhini, Carrella, Cordovani, Toninelli, Rubegni, Palmieri, Caronia. A disp. Barbanera, Zanaboni, Capitani, Marchionni, Sili, D’Argenzio, Mugnaini. All. Walter Trentini.

ARMANDO PICCHI: Ruocco, Bonciani, Mara Noberini, Rocchi, Zaza, Giusfredi, Balleri, Rossi, Pavoletti, Molinaro, Giusti. A disp.: Gorlei, Farneti, Porcu, Carnieri, Skerma, Onida. All. Grossi

ARBITRO: Sinatti di Piombino

MARCATORI: Rubegni (G), Molinaro (AP).

Ottima prestazione dei Giovanissimi regionali che strappano un buon 1-1 a Capannoli in casa del Forcoli Valdera. Rossoblù in vantaggio al 12′ del primo tempo: Vecchioni trasforma magistralmente un rigore spiazzando il portiere. I ragazzi di Patrizio Marconi hanno amministrato bene il vantaggio, sprecando alcune occasioni per chiudere i conti; nel secondo tempo al 19′ è arrivato però il pareggio locale firmato da Faye, che non cambia di una virgola il giudizio sulla buona prova di Cappellini e compagni.

FORCOLI VALDERA: Gliatta, Fiorillo, Pannocchia, Toraldo, Colonnata, Giusti, Cioni, Pinori, Faye, Bartolini, Battaglia. A disp. Bellone, Barsotti, Giustarini, Napolitani. All. Matteo Citi.

GAVORRANO: Boe, Cecchetti, Temperini, Guarini, Cappellini, Giansoldati, Mancinelli (15′ s.t. Guidi), Pagnini, Vecchioni, Arena (28′ s.t. Dema), Madonna (22′ s.t. Chelli). A disp. Ioele. All. Patrizio Marconi.

MARCATORI: nel p.t. al 12′ Vecchioni (rigore); nel s.t. al 19′ Faye.

Sconfitta per 3-0 sul campo dell’Atletico Grosseto per i Giovanissimi provinciali allenati da mister Bisceglia, che però giocano alla pari un tempo contro i locali mostrando anche delle ottime azioni. Nella ripresa vengono fuori i grossetani che mettono subito alle corde il Gavorrano, costretto a capitolare all’11’ sul gol di Brizzi. Tra il 28′ e il 33′ gli altri due gol dell’Atletico, firmati da Brizzi e Bindi.

ATLETICO GROSSETO: Mazzi, Morante (26′ s.t. Festelli), Iacobucci, Marin (30′ Giuntoli), Bindi, Rusu, Baldi (9′ s.t. Ismanovski), Finale (15′ s.t. Brizzi), Castelli (20′ s.t. Martelli), Totti (29′ s.t. Coralli), Ghezzi (31′ Della Giovampaola). All. Nello Franchi.

GAVORRANO: Germano, Andreoli, Fratila, Sacchelli, Stopponi, D’Argenzio, Pietrafesa, Frati, Mazzei, Santi, Dema. A disp. Campinoti. All. Alberigo Bisceglia.

MARCATORI: nel s.t. 11′ Bindi, 28′ Brizzi, 33′ Bindi.



Per gli Esordienti 2006 (nella foto) sul campo “Scirea” di Ribolla è andato in scena l’incontro tra la Virtus Maremma e il Gavorrano, con la formazione di casa vincente per due tempi a uno.

Nella categoria Pulcini 2008 si sono disputate gare: il derby tra Gavorrano A e Gavorrano C e quella tra la Boracifera di Monterotondo e Gavorrano C. I ragazzi di mister Andrea Lotti, che sta facendo un ottimo lavoro con un gruppo numeroso, hanno chiuso con una vittoria e due pareggi.

Domenica c’è stata a al Matteini-Malservisi di Bagno di Gavorrano una grande festa, che ha coinvolto, nell’arco di tutta la giornata (al mattino i Piccoli Amici 2012, nel pomeriggio i Primi calci 2010) un totale di 12 squadre. A scendere in campo sono state Gavorrano, Real Follonica, Virtus Maremma, Invicta Grosseto Calcio Giovani, Saurorispescia e Nuova Grosseto Barbanella. I piccoli rossoblù hanno realizzato un sogno di giocare in un vero stadio di calcio. Le società partecipanti hanno ringraziato la società del presidente Paolo Balloni, che ha fatto felici tutti i piccoli calciatori partecipanti. In una giornata di così tanto sport giovanile, un ringraziamento va al responsabile tecnico Renato Greco, il quale sta mettendo a disposizione del settore giovanile e della scuola calcio del Gavorrano Real Follonica il suo sapere , le sue tecniche di insegnamento e di gioco. Oltre al lavoro fatto sul campo con i ragazzi, settimanalmente si sofferma con i tecnici per fare il punto della situazione e per un confronto con tutti in modo da poter migliorare giorno per giorno il lavoro sul campo tutti insieme, in collaborazione. E i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti.