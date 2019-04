Ora legale, cambiano gli orari d’apertura dei musei: ecco tutte le novità

MASSA MARITTIMA -«Dal 2 aprile cambiano gli orari dei musei comunali. La novità rispetto al passato è l’apertura anticipata alle ore 15» a farlo sapere una nota del Comune.

«Da martedì 2 aprile – chiarisce la nota – cambiano gli orari nei musei comunali di Massa Marittima con l’entrata in vigore dell’orario estivo. Il Sistema museale di Massa Marittima comprende il Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale, il Complesso Museale di San Pietro all’Orto, la Torre del Candeliere e il Museo della Miniera. Queste strutture, saranno aperte tutti i giorni escluso il lunedì fino al 3 novembre dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18».

«Le eccezioni – prosegue la nota – sono previste durante il lungo ponte che da Pasqua fino al Primo Maggio quando i musei saranno aperti tutti i giorni (23 aprile – 1 maggio), e nel ponte di Ognissanti (31 ottobre – 3 novembre) anche in quel caso sempre aperti. Inoltre la Giunta comunale ha approvato una novità all’orario di ingresso. Sulla base dell’esperienza maturata in questi mesi di gestione diretta e sulla basa dei risultati della “customer satisfacion”, che ogni anno viene fatta sui Musei comunali con un questionario ai visitatori e successiva analisi dei report, è stato deciso di anticipare alle ore 15, invece che alle ore 16, l’apertura dei Musei in modo da diminuire la pausa del pranzo e agevolare i visitatori, che hanno espresso chiaramente questo suggerimento nei questionari».