Esordio vincente nella final three per gli Under 17 del Circolo Pattinatori, sconfitta esterna degli Under 15

GROSSETO – Inizia con una bella vittoria sulla pista dell’Hc Castiglione il cammino del Circolo Pattinatori Cieloverde Under 17 nella final three che assegnerà il quinto posto. I ragazzi di Marco Ciupi sono riusciti ad aggiudicarsi il derby al termine di un incontro equilibrato e ben giocato. I grossetani si sono portati sul 2-0 con una doppietta di Lorenzo Alfieri (ottima prestazione la sua). L’ex Brando Santoni ha accorciato le distanze, prima del terzo gol di Alfieri, che ha mandato poi sul palo un rigore. Santoni ha poi fissato il 2-3 con il quale s’è chiuso il primo tempo. Nella ripresa il Cieloverde non è riuscito a trovare la via della rete e in contropiede ha subito il 3-3. A tre minuti dalla fine ci ha pensato però Blu Burroni a regalare la meritata vittoria. Venerdì alle 20,15 in via Leoncavallo è in programma il recupero del 1° turno contro il Forte dei Marmi.

Hc Castiglione-C.P. Grosseto Cieloverde 3-4

HC CASTIGLIONE: Donnini, Perfetti, Guarguaglini, Santoni (3), Magliozzi, De Falco.

CIELOVERDE U17: Bruni, Raffaello Ciupi; Blu Burroni (1), Bigliazzi, Alfieri (3), Casini, Rossi, Cardi, Tognarini. All. Marco Ciupi.

La formazione Under 15 del Cp Grosseto Cieloverde resiste un tempo a Sarzana contro i Puma’s Viareggio (12-1). Con un organico ridotto all’osso i ragazzi di Marco Zanobi hanno chiuso il primo tempo sotto di due reti (4’25 Cinquini, 13’34 Corsi) e ad inizio ripresa (16’04) hanno anche segnato l’1-2 con Samuel Cardi. I versiliesi allenati da Alessandro Bertolucci dal 18′ hanno cambiato però marcia e per i biancorossi non c’è stato scampo.

Puma’s Viareggio-C.P. Grosseto Cieloverde 12-1

PUMA’S: Dal Torrione, Marcucci; Cardelli, Carrieri, Cinquini (2), Corsi (2), Bottarelli, Rugani, Marchetti (3), Cardella (5). All. Alessandro Bertolucci.

CIELOVERDE U15: Masetti; Giusti, Casini, Tognarini, Cardi (1), Lumi Burroni. All. Marco Zanobi.

ARBITRO: Matteo Righetti.