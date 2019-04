Amministrative2019, Forza Italia: «Pronti al dialogo con tutti per spezzare l’egemonia del Pd»

ROCCASTRADA – «La ferma e chiara intenzione di Forza Italia nel Comune di Roccastrada è quella di raggiungere la massima intesa possibile con le forze politiche e i movimenti civici esistenti nel territorio che hanno rappresentato sino a oggi l’opposizione al sistema di governo, per oltre settanta anni egemonicamente gestito dal Pd» ad annunciarlo è il coordinatore territoriale di Forza Italia, Sandro Marrini.

«Ci rivolgiamo a forze politiche e movimenti civici realmente interessati alla creazione di una vera, produttiva e trasparente alternativa amministrativa – chiarisce l’esponente azzurro – la massima apertura di Forza Italia in tal senso dimostrata nei più svariati contesti ed ancora oggi in atto, mira a raggiungere una ampia intesa di governo che ponga e riporti al centro della amministrazione locale l’intera collettività, le cui esigenze, i bisogni e le necessità sono stati ormai da tempo accantonati da un sistema politico logoro e non più al passo coi tempi».

«L’azione di Forza Italia nel territorio roccastradino è quindi finalizzata a evitare divisioni e dispersioni – dice ancora Marrini – interessi di parte e personalismi, avendo soltanto a cuore la creazione di una lista civica nella quale convergano quei rappresentanti della “realtà roccastradina” la cui unica ambizione politica è rappresentata dal miglioramento delle condizioni di vita della locale collettività in tutte le sue espressioni».

«Per questo Forza Italia si sta muovendo ben oltre il terreno a lei più consono – conclude il coordinatore – quello cioè del centrodestra unito, avendo raccolto manifestazioni di interesse a tale progetto da parte di altre forze e movimenti civici già radicati nel territorio e interessati a un vero, concreto e necessario cambiamento».