Amministrative2019, Berardi: «Dal Comune 11mila euro per i murales, soldi investiti male»

FOLLONICA – «Nulla di indecoroso nei murales realizzati in città ma, a mio avviso, gli 11.000,00 stanziati per la riqualifica delle facciate avessero ben altre priorità» a dirlo è Alessandro Berardi, capogruppo e candidato di Casapound Follonica.

«In questi giorni a Follonica,non si fa altro che parlare dei Murales “spuntati” sulle facciate del Magma,della biblioteca e della scuola media,all’interno dell’Ex Ilva, ma, visto e considerato lo stato di manutenzione dell’area, era meglio se la suddetta cifra fosse stata investita in modo diverso».

«Sarebbe stato più opportuno creare un parcheggio – chiarisce Berardi – anche custodito, telecamere e/o potenziamento di quelle esistenti(sempre che ce ne siano),dando così opportunità di lavoro ed eliminare la possibilità di “abusivi “ Mi sembra inoltre, del tutto evidente l’inadeguatezza di certi simboli sul muro di una scuola , pur volendo riconoscere all’artista una” licenza poetica” e non essendo certo io, un bigotto , trovo dannoso far scivolare in certe argomentazioni un messaggio che invece di per sé è una cosa seria come il tempo che passa».

«È palese – conclude Berardi – che per l’amministrazione sia più importante riqualificare una facciata, anziché aiutare chi è veramente in difficoltà».