Amministrative2019, Azzi: «Il Comune promuova corsi di lingue straniere per favorire il turismo»

FOLLONICA – “Non si può fare turismo senza sapere perfettamente le lingue ed il Comune di Follonica dovrebbe farsi promotore di un piano di formazione efficace ed efficiente”. Ne è convinto Roberto Azzi, referente di zona della Lega e prossimo candidato al Consiglio Comunale.

“Tutti propongono le loro ricette per destagionalizzare la stagione turistica – sostiene Azzi- ma questo non può prescindere dall’intercettare gli stranieri e per farlo è necessario accoglierli in una città che sappia comunicare con loro, a tutti i livelli”. Azzi propone dunque una formazione che si rivolga a tutte le categorie. “Sono convinto che il Comune – sostiene l’esponente del Carroccio- debba farsi promotore, con investimenti diretti ed indiretti, coinvolgendo le associazioni di categoria, intercettando fondi europei e privati, per dare il via ad un piano di formazione che coinvolga operatori del settore, commercianti, dipendenti, ma, perché no, anche semplici cittadini”.

Una città che parla le lingue, per Azzi, è una città accogliente che invoglia i turisti a soggiornare a Follonica. “La nostra economia turistica – sostiene – poggia ancora le basi sul turismo italiano limitato al periodo estivo. Gli stranieri, specie quelli del Nord Europa, si spostano in momenti diversi e spesso scelgono altri paesi che sul fronte linguistico sono avanti. Per questo ritengo che sia necessario che a Follonica l’inglese ed il tedesco vengano parlate correttamente in modo che i turisti siano accolti nel migliore dei modi e che possano soggiornare qui in maniera confortevole, anche sul piano della comunicazione”.

Azzi ha anche un’altra proposta. “Credo che sia necessario – sostiene- un piano che preveda l’inglese sulle indicazioni stradali, almeno in quelle turistiche, favorendo questa lingua anche nelle insegne commerciali”. Insomma una Follonica che Azzi vorrebbe a dimensione di turista. “Chi lo ha fatto – sostiene l’esponente leghista- ha fatto una scelta vincente ed il Comune che piace a me su questo tema non deve restare più indietro”.