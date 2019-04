150mila euro per la nuova rotatoria in via Senese: al via i lavori

GROSSETO – «Al via i lavori per la realizzazione di una rotatoria in via Senese, che sarà collocata all’intersezione con via Andorra e andrà a sistemare il traffico che va da via Argentina a via Emilia» a farlo sapere una nota dell’amministrazione comunale.

«Il progetto – prosegue la nota – voluto dall’amministrazione comunale e seguito dal sindaco e dall’assessore alla viabilità, sarà realizzato grazie al finanziamento della Regione Toscana, nell’ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale (Pnss). Per l’intervento è stato messo a disposizione un importo complessivo di 150mila euro, di cui 75mila euro della Regione e i restanti 75mila del Comune di Grosseto, che prevedevano la realizzazione di due rotatorie al’intersezione di via Senese con via Emilia e della sistemazione della rotatoria con via Argentina oltre alla realizzazione di due passaggi pedonali protetti. Con l’economie di questi interventi sarà realizzata la rotatoria all’intersezione di via Andorra».

«I lavori – prosegue la nota – sono partiti oggi e si divideranno in una prima fase di sperimentazione, durante la quale saranno effettuati i controlli per valutare la viabilità effettiva e i risvolti sul traffico urbano. Se le risultanze avranno esito positivo, si passerà alla seconda fase di sistemazione e completamento dell’intersezione. L’obiettivo è il miglioramento del traffico di via Senese, in particolare nel tratto di percorso che va da via Argentina a via Emilia. Fa eccezione l’intersezione con via della Serenissima, per la quale è previsto un progetto che sarà realizzato contestualmente con i lavori di ampliamento dell’ospedale Misericordia. Infine, si procederà con il miglioramento estetico della zona, attraverso interventi di decoro urbano».