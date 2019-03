Trovato morto in casa a 42 anni: inutili i soccorsi

BAGNO DI GAVORRANO – Un uomo di 42 anni è stato trovato morto questo pomeriggio, in casa, a Bagno di Gavorrano. L’uomo, residente a Ribolla, nel comune di Roccastrada, si trovava in una casa di proprietà della madre. sembra che non rispondesse al telefono da ieri sera.

Oggi verso le 14.30 una conoscente è andata a vedere e lo ha trovato morto. Sul posto sono intervenuti la Croce rossa di Scarlino Scalo e il 118 di Follonica ma i soccorsi sono risultati inutili. L’uomo sarebbe morto per un malore.