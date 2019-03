Sedicesimo centro per il Gavorrano: Massese messa al muro 3-1

MASSA – Sedicesima vittoria incamminato per un inarrestabile Gavorrano, bravo e lucido a non sottovalutare la modesta Massese e batterla in terra straniera con un secco 3-1. Successo in rimonta per i rossoblù, sotto di una rete a fine primo tempo e poi avanti. tutta con le prodezze di Ferrante, Jukic e Gomes, sempre più in forma e concreti.

“Non è stata una partita facile – ha commentato mister Marco Cacitti – nel primo tempo non siamo riusciti ad esprimerci al meglio contro un avversario un po’ troppo aggressivo che ha finito per innervosirci. Siamo stati anche sfortunati in occasione del loto vantaggio con un loro rimpallo. Nella ripresa, dopo aver messo in campo Grifoni e Scognamiglio per il gioco delle quote, abbiamo giocato solo noi, mettendo a segno tre reti e creando altre tre-quattro limpide occasioni. La nostra corsa continua. Vediamo dove ci porterà”.

Adesso il team minerario ha solo quattro rivali sopra di esso, per un ottimo quinto posto in condivisione con il Seravezza.

I risultati della 33esima giornata: Aglianese-Aquila Montevarchi 2-3, Bastia-Viareggio 3-1, Massese-Gavorrano 1-3, Pianese-Ghivizzano 3-0, Prato-Tuttocuoio 0-0, Real Forte Querceta-Seravezza 2-1, San Donato Tavarnelle-Scandicci 4-0, San Gimignano-Ponsacco 0-1, Sangiovannese-Sinalunghese 3-0, Trestina-Cannara 1-1.

La classifica: Pianese 63 punti; Ponsacco 60; San Donato e Montevarchi 58; Gavorrano, Seravezza Pozzi 56; Ghivizzano 53; Tuttocuoio 51; Prato 47; Trestina 45; Cannara e Sangiovannese 44; Aglianese e Bastia 40; Real Forte Querceta 37; Scandicci, Viareggio 34; Sinalunghese 29; San Gimignano 28; Massese 15.

MASSESE: Ricci, Pedruzzi, Mariotti, Fatta, Imperatrice, Lucaccini, Posenato, Aldrovandi, Mazzucchelli, Cito, Bonni. A disposizione: Barbieri, Granai, Canale, Molinaro, Della Pina, Galloni, Nardini, Imbrenda . All. Malfanti.

GAVORRANO: Salvalaggio, Ferrante, Mastino, Berardi, Bruni, Placido, Gomes De Pina, Bracciali, Jukic, Conti, Costanzo. A disposizione: Florin, Capozzi, Scognamiglio, Pardera, Grifoni, Fontana, Lamioni, Carlotti, Brunacci. All. Cacitti.

ARBITRO: Robilotta di Sala consilina.

MARCATORI: 40′ Mariotti, 20′ st Ferrante, 25′ st Jukic, 42′ st Gomes.