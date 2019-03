Scontro tra due auto: tre persone ferite, portate ospedale

SCARLINO SCALO – È di tre feriti, due uomini e una donna, il bilancio dell’incidente avvenuto questo pomeriggio a Scarlino Scalo all’angolo tra via Costa e via Mariotti, in cui sono state coinvolte due autovetture. I feriti sono stati portati all’ospedale di Massa Marittima.

Sul posto i Vigili del Fuoco, i carabinieri, la polizia municipale, il 118 di Follonica e la Croce Rossa di Scarlino Scalo.