Pallavolo Follonica, Lucca passa a San Vincenzo: terza sconfitta consecutiva per le azzurre

FOLLONICA – Terza sconfitta consecutiva per la Pallavolo Follonica Hotel Parrini. Dopo aver perso contro le prime due della classe Cecina e Buggiano, le azzurre di coach Rossano Rossi cedono anche al Volley Pantera Lucca che alla vigilia le affiancava in classifica: 0-3 il punteggio della gara interna giocata dalle follonichesi al palasport di San Vincenzo per l’indisponibilità del Palagolfo. Anche all’andata erano state le lucchesi a prevalere, ma solo di misura, e al termine di una partita nella quale le azzurre si erano ritrovate in vantaggio di due set.

La gara di ritorno, invece, ha seguito tutt’altro copione: partita equilibrata, ogni set si è concluso al fotofinish e nei momenti decisivi è sempre stata Lucca a prevalere. E così Follonica – per il momento – deve rimandare l’obiettivo di conquistarsi la matematica salvezza e di continuare a coltivare il sogno playoff. «Non abbiamo saputo mantenere la concentrazione nei momenti decisivi della partita, facendo errori da categoria inferiore – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli – e queste mancanze nella pallavolo si pagano, soprattutto in Serie C. Spiace, perché quella contro Lucca era una partita alla nostra portata, che avremmo potuto vincere con una maggiore tenuta mentale. Adesso ci aspetta una gara ancor più difficile, un derby contro Grosseto: lavoreremo duro per farci trovare pronti». La Pallavolo Follonica Hotel Parrini torna in campo sabato 6 aprile al Palagolfo alle 21 contro l’Errepi Mtk Grosseto.

Pallavolo Follonica-Volley Pantera Lucca 0-3 (24/26; 24/26; 23/25)

Pallavolo Follonica: Basnyk, Belardi, Carnesecchi, Di Luzio, Francardi, Gaggioli, Martelli, Montauti, Panerai, Paradisi, Poggetti, Zanolla. Allenatore: Rossi

22° giornata – Serie C girone A

Lupi Estintori San Miniato-Entomox Peimar Calci 1-3

Fanball Il Discobolo-Luca Consani Grosseto –

Pallavolo Delfino Pescia-Under 21 Lupi Santa Croce 2-3

Pallavolo Cascina-Under 21 Pediatrica Specialist 3-0

Pallavolo Follonica-Volley Pantera Lucca 0-3

Errepi Mtk Grosseto-Baia del marinaio Volley Cecina –

Volley Sei Rose Rosignano-Flora Buggiano 3-2

Classifica

Baia del marinaio Volley Cecina 59

Pallavolo Cascina 52

Flora Buggiano 50

Entomox Peimar Calci 45

Errepi Mtk Grosseto 38

Volley Pantera Lucca 35

Pallavolo Follonica 32

Volley Sei Rose Rosignano 31

Lupi Estintori San Miniato 28

U21 Lupi Santa Croce 26

Luca Consani Grosseto 22

U21 Pediatrica Specialist 19

Pallavolo Delfino Pescia 17

Fanball Il Discobolo 2