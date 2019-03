RIMINI – Un’altra bella soddisfazione sportiva alla Rimini Marathon per Paco Petrelli, il corridore gavorranese disabile aiutato dal suo team di amici tiratori CorsAbili.

Già esperto della distanza regina del podismo, stavolta Paco – accompagnato da Massimiliano e Francesco – ha sperimentato i 42 chilometri totalmente pianeggianti della capitale romagnola sotto un sole estivo e con un panorama in gran parte marittimo, con il finale attraverso il suggestivo Borgo San Giuliano e il centro storico di Rimini. Applausi, sorrisi, medaglia e foto di rito all’arrivo, conquistato in poco più di quattro ore e mezza, sotto lo spettacolare Arco di Augusto e in un clima festoso e animato.