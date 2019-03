FOLLONICA – In sala Tirreno è in corso il convegno dedicato al mondo imprenditoriale femminile e a chi in questo mondo vuol affacciarsi, organizzato dal Club Soroptimist International “Follonica – Colline Metallifere”, presieduto da Beatrice Bonetti, e da Confartigianato Imprese Grosseto con il patrocinio del Comune di Follonica.

La discussione si incentra su opportunità e chance tutte al femminile, di finanziamenti, startup, leggi: un contributo tecnico e professionale per le donne di tutte le età, arricchito da tre donne follonichesi che porteranno la loro esperienza e che hanno fatto della loro passione un lavoro, e con risultati veramente eccellenti

In platea, tra gli altri, anche Giovanni Lamioni, presidente territoriale di Confartigianato e il sindaco della città del Golfo, Andrea Benini.