Dai laboratori alla teledidattica: l’università cittadina si presenta a chi si diploma

GROSSETO – Cinquanta studenti dell’Istituto Rosmini sono stati accolti alla Fondazione Polo Universitario Grossetano dalle responsabili delle segreterie didattiche per un incontro di orientamento.

«Sono state illustrate ai ragazzi – spiega la Fondazione in una nota – le opportunità di studio che offre la Fondazione, a cui è poi seguita una visita alla sede di via Ginori: i diplomandi hanno potuto quindi vedere la biblioteca, i laboratori e le aule in cui si tengono le lezioni in teledidattica e parlare con gli studenti universitari».