MAGLIANO IN TOSCANA – Aggiornamento ore 18.10: Si chiamava Vasco Ciaffarafà l’uomo di 73 anni morto questo pomeriggio in un incidente in sella alla sua moto.

News ore 15.56: Un motociclista è morto questo pomeriggio in un incidente stradale che ha coinvolto una moto e un autobus. Lo scontro mortale è avvenuto, verso le 14, in località Pereta, nel comune di Magliano in Toscana. L’uomo, 73 anni, era residente a Grosseto. Sembra che nell’impatto sia finito sotto il pullman. Sul posto una squadra di Vigili del fuoco e operatori del 118.