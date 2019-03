FOLLONICA – Il governo Lega 5 Stelle, i temi di attualità, le proposte per l’Italia. Matteo Renzi a Follonica per presentare il suo libro riempie il teatro Leopolda e parla a tutto campo. Nel video l’intervista che ha concesso prima di salire sul palcoscenico e incontrare la gente in teatro.

Il libro – Le sfide del presente e le scelte per un futuro da costruire. Le idee e il racconto appassionato delle ragioni per cui presto tornerà il tempo della politica contro il populismo, della cultura contro l’ignoranza, del lavoro contro l’assistenzialismo, della verità contro le fake news, dell’Europa con