Netta vittoria degli Under 17 del Follonica nel derby con la Pallamano Grosseto

FOLLONICA – Bella vittoria della Pallamano Follonica maschile Under 17 sui cugini della Pallamano Grosseto.

I ragazzi di mister Michele Orioli, finalmente al completo avendo risolto influenze ed incidenti vari, si presentano in campo concentrati con tanta voglia di riscatto e di dare il meglio di sè e il risultato parla chiaro; 21 a 13 in chiusura del primo tempo.



Partita con ritmi di gioco buoni e veloci con cui la squadra risponde al completo, mandando a conclusione tutti suoi giocatori. Da segnalare le molteplici reti di Salamone, Toninelli e Cuccia ma non da meno Cipriani e tutti gli altri che contribuiscono alla buona riuscita del match. Al fischio di chiusura il punteggio è di 41 a 26 per i padroni di casa che festeggiano felici insieme con il folto e caloroso pubblico accorso a sostegno degli amici.

Vittoria che arriva proprio al momento giusto per una squadra spesso orfana della sua solita rosa a causa di malanni e infortuni. “Oggi hanno avuto il giusto atteggiamento in campo; al di là del punteggio finale ci vuole sempre la concentrazione dovuta e fiducia nei propri mezzi, quella che invece spesso è mancata” questo il commento di mister Orioli che festeggia la vittoria con i ragazzi, i genitori, i dirigenti ed il numeroso pubblico.