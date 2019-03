Marrini ancora all’attacco: «La città non è sicura, difendiamola con il Daspo urbano»

FOLLONICA – “In questi ultimi anni a Follonica sono aumentati gli episodi di criminalità. A dimostrazione di quanto sosteniamo da tempo, ci sono gli ultimi furti accaduti in tre diverse attività commerciali della nostra città, così come numerosi sono i tentativi di accesso illecito che non vengono neppure denunciati”.

Inizia così una nota di Sandro Marrini, capogruppo Forza Italia a Follonica, sul tema della sicurezza.

“Forza Italia – aggiunge Marrini – è favorevole in primis a una riforma della giustizia che renda certe le pene, ma dobbiamo anche saper applicare quelle leggi che già abbiamo. Stiamo parlando del Decreto sicurezza, che contiene, come abbiamo spesso ribadito, lo strumento del Daspo urbano: chi non ha un comportamento idoneo viene multato o allontanato dalla città. Ma a far funzionare certe norme serve la volontà di chi guida un territorio: il centrosinistra purtroppo ha sempre fatto finta di non sentire quanto suggerivamo, e quanto chiedono da anni i cittadini”.

“Abbiamo la possibilità di estendere gli spazi urbani dove è applicabile il Daspo – insiste l’esponente azzurro – multiamo chi non si comporta secondo le regole e, se continua a sbagliare, allontaniamolo da 48 ore a sei mesi dall’area dove ha commesso l’illecito. Non è difficile, serve solo fermezza politica, che purtroppo per Follonica e per i follonichesi, non c’è mai stata. Non solo il Daspo può funzionare da punizione per chi continua a non capire che ci sono delle regole da rispettare, ma nel contempo può agire da deterrente, scoraggiando chi ha intenzioni poco rispettose”.

“Vogliamo una città più sicura, più decorosa, più accogliente – conclude – allora iniziamo dalla base, applichiamo tutte le leggi che abbiamo a disposizione e smettiamola di nascondere la testa sotto la sabbia, i cittadini non vogliono più aspettare”.