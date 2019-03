Il Circolo Pattinatori tiene testa alla “big” Prato in un’amichevole di lusso

GROSSETO – E’ tornato in pista il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox, per disputare la prima delle amichevoli programmate dal coach Massimo Mariotti in preparazione alle Final Eight di serie B in programma dal 3 al 5 maggio.

La “big red machine” si è misurata, in un’amichevole da tre tempi, con il Maliseti Prato, una delle protagoniste della serie A2 (ha chiuso la regular season al quinto posto), che si sta preparandosi ai playoff per la promozione in A1. Da questo test con i lanieri sono arrivate ottime indicazioni: tanto per cominciare al termine dei primi due tempi da 25 minuti, con i quintetti titolari, l’Edilfox era in vantaggio per 4-1, grazie ad un gioco spumeggiante che ha messo in difficoltà i padroni di casa. Nell’ultima frazione, con il portiere Tommaso Bruni e i più giovani in campo (compreso Leonardo Angeli, un ragazzo proveniente dal Siena, tesserato nelle scorse settimane), il Maliseti Prato, che nell’ultima frazione ha schierato in porta il grossetano Matteo Maggio, ha recuperato e ha vinto per 11-5.

«Sono contento del comportamento dei ragazzi – commenta Massimo Mariotti – Questo test è servito per confrontarci con una squadra che sta facendo molto bene in serie A2. Il risultato, in questi casi, lascia il tempo che trova; quello che m’interessa è di aver visto che i giocatori hanno ritrovato il ritmo di inizio stagione che, per svariati motivi, hanno smarrito nel ritorno».

L’Edilfox proseguirà ad allenarsi per un altro mese per arrivare al top della condizione ai playoff: «Valuteremo alla fine del mese se fare un’altra amichevole, ma i ragazzi stanno lavorando davvero bene».