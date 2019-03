Final Four per gli Under 19 del Grosseto Handball, stasera scontro col Tavarnelle

GROSSETO – Impegno delicato per la formazione Under 19 maschile del Grosseto Handball, pronta a disputare le Final Four del Campionato Toscana Liguria a cui ha avuto accesso grazie al 3° posto raggiunto in classifica, al termine della prima fase della stagione. Fischio d’inizio stasera alle ore 20,30 per la semifinale contro il Tavarnelle che ha preceduto in classifica la formazione maremmana, esclusivamente per differenza reti.



Gara che si prevede equilibrata e in cui solo chi avrà più lucidità fino alla fine del tempo regolamentare porterà a casa la vittoria. Una stagione entusiasmante quella dei ragazzi grossetani che hanno raggiunto questo traguardo pur con non poche difficoltà. Un collettivo molto forte che dovrà trarre le ultime energie per questi ultimi due incontri della stagione, sicuramente alla loro portata. Coach Lorenzo Quinati e tutto lo staff della società sono fiduciosi che i ragazzi possano fare bene e riuscire in questa nuova impresa.



Grande soddisfazione comunque in casa Grosseto per essere giunti alla seconda fase e giocarsi il titolo di Campione Regionale, al pari degli altri tre competitor Petrarca Arezzo, E.Go. Tavarnelle e Medicea Handball.

Servirà tutto il sostegno del pubblico grossetano, sempre pronto a seguire il team, con l’auspicio che la sua passione possa essere ripagata nel migliore dei modi, con un bel successo, ovviamente nel vero spirito sportivo.