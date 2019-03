“Destinazione Turismo”, istruzioni per l’uso dal web ai mercati

MASSA MARITTIMA – La Scuola Agenzia Formativa dell’Anci Toscana organizza martedì 2 aprile a Massa Marittima nell’ambito del ciclo di incontri “Destinazione Turismo” il seminario “Flussi, mercati e strumenti web: dalla teoria alla pratica”.

L’appuntamento è dalle 9,30 alle ore 13 presso la biblioteca comunale Gaetano Badii in Piazza XXIV Maggio. Questo incontro avrà un taglio operativo con l’obiettivo di supportare gli ambiti turistici appena costituiti nell’attività di costruzione dell’offerta territoriale e nell’utilizzo degli strumenti della piattaforma “Visittuscany”.

Per favorire il più possibile la diffusione di una cultura comune tra pubblico e privato e in previsione della costituzione degli Otd (Osservatori Turistici di Destinazione), i seminari saranno rivolti ad amministratori e funzionari dei Comuni e degli ambiti e agli operatori del settore turistico.

Intervengono il sindaco di Massa Marittima Marcello Giuntini per i saluti istituzionali, Alessandro Tortelli direttore Centro Studi Turistici con la relazione: “Dalla promozione alle strategie per lo sviluppo: come si costruisce un prodotto turistico locale” e Costanza Giovannini responsabile comunicazione Fondazione Sistema Toscana che parlerà di come “Imparare a raccontare la “Destinazione: il portale Visittuscany.com”. La partecipazione è libera. Per iscrizioni e informazioni: telefono 0550935293, email: lascuola@ancitoscana.it.