Costanzi e Bensi spingono il Fornacette, ko esterno per le ragazze dell’Atlante Marsiliana

FORNACETTE – Sconfitta esterna per le ragazze dell’Atlante Marsiliana nella ventiquattresima di campionato in casa del Fornacette Casarosa. Le padrone di casa, quarta forza del girone, si impongono per 2-0 con reti di Costanzi e Bensi sfruttando il fattore campo e gestendo l’incontro.

Rosa rimaneggiata per le biancorosse, sguarnite soprattutto in attacco. Turno di riposo invece per la formazione maschile dell’Atlante, che riprenderà gli impegni di campionato sabato 6 aprile, in casa contro la Virtus Aniene.

FORNACETTE CASAROSA: Ristori, Nencioni, Ciucci, Doni, Costanzi, Boccadoro, Morichetti, Facchineri, Bindi, Volpe, Bensi.

ATLANTE GROSSETO: Pacitto, Vincenti, Gobbi, Francioli, Baila Longo, Zorzi, Stirpe. All. Alex.

ARBITRO: Natelli di Viareggio.

MARCATORI: Costanzi, Bensi.